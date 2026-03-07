Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Så startar Gais och IFK Norrköping

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Avgörande gruppspelsmatch mellan Gais och IFK Norrköping.
Vinnaren går vidare till slutspel i svenska cupen.

Både Gais och IFK Norrköping har tagit två segrar i gruppspelet av svenska cupen. Under lördagen ställs de mot varandra i en direkt avgörande match. Vinnaren går vidare till slutspel.

Nu har startelvorna presenterats.

Matchen startar 15.00.

Startelvor:

Gais: Sims – Frej, Cardaklija, Ågren, De Brienne – Sletsjøe, Fagerjord, Holmén – Lundgren, Salter, Niklasson Petrovic

IFK Norrköping: Mitov – Neffati, Holst-Larsen, Weber, Fälth – Brönner, Sernelius, Nelson – Prica, Nyman, Jemal

