JUST NU: Så startar Gais och Landskrona i svenska cupen

Gais tar emot Landskrona Bois i svenska cupen.

Nu har lagens startelvor presenterats.

Gais stod för en stark allsvensk säsong i fjol. laget har säkrat spel i Europa och nu inleder de svenska cupen. Under måndagen tar de emot Landskrona Bois i den första gruppspelsmatchen.

Gais-tränaren Fredrik Holmberg väljer att ställa upp med de två nya spelarna Samuel Salter samt Henry Sletsjøe.

Startelvor:

Gais: Sims – Frej, Cardaklija, Beckman, Wendin Thomasson – Sletsjøe, Fagerjord, Holmén – Lundgren, Salter, Niklasson Petrovic.

Landskrona Bois: Kaddoura – Bruzelius, Perez, A Ngon, Westström – Smajic, Elezaj – Odhiambo, Capotondi, Jensen – Hebibovic.