Så startar Hammarby och Brage i cupen

Hammarby tar emot IK Brage i den första gruppmatchen i svenska cupen.

Nu har startelvorna presenterats.

Matchen startar 19.00.

Den svenska cupen ska dra i gång. Hammarby tar emot IK Brage i premiärmatchen på 3arena. Det blir Kalle Karlssons första tävlingsmatch som huvudtränare i IK Brage. Detsamma gäller Brages nya tränarduo Gustav Källberg och Anders Bååth.

Bajen-tränaren väljer att starta med fjolårets nyförvärv Noah Persson som förra säsongen tampades med skador. Därtill får Elohim Kaboré och Obilor Okeke chansen i offensiven.

Brage ställer upp med Noah Åstrand John som ahr ett förflutet i Hammarbys verksamhet. Nyförvärvet Alex Mortensen får förtroende från start

Startelvor:

Hammarby: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Tekie, Besara – Madjed, Kaboré, Okeke

Brage: Frodig – Östberg, Zetterström, Stagaard, Åstrand John – Sporrong, Lundin, Brkic – Berggren, Trpcevski, Mortensen

