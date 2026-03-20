Så startar KDFF och Bajen i semifinalen

I dag gör Kristianstads DFF och Hammarby IF upp om en plats i finalen av svenska cupen.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Efter att ha vunnit sina grupper i Svenska cupen har fyra lag tagit sig till slutspel, i form av Djurgårdens IF, BK Häcken, Kristianstads DFF och Hammarby IF.

I kväll gör de damallsvenska klubbarna upp om två platser i maj månads cupfinal. Redan vid 18 drar matchen mellan Djurgårdens IF och BK Häcken igång.

En timme senare blåser domaren för avspark i matchen mellan Kristianstads DFF och Hammarby IF.

Startelvor:

Kristianstads DFF: Olsson; Persson, Hudson, Nilsson, Sternfeldt, Broddheimer, Persson, Johannsdottir, Egnér, Ekengren, Boama.

Hammarby IF: Loeck; Reidy, Bragstad, Arnardottir, Carlsson, Koivisto, Sørum, Joramo, Lennartsson, Rehnberg, Hasund.