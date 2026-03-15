Skrällen inför derbyt – Rinne mellan stolparna

Stockholmsrivalerna Hammarby och Djurgården gör upp om en plats i cupsemifinalen.

Då får Jacob Rinne chansen i målet för Djurgården.

Här nere finns båda lagens elvor.

Den tredje kvartsfinalen av svenska cupen 2026 är ett Stockholmsderby mellan Hammarby och Djurgården på 3Arena. Vinnaren ställs mot antingen IK Sirius eller IFK Göteborg i semifinalen.

I Djurgårdsmålet väljer Jani Honkavaara att satsa på Jacob Rinne, efter tidigare under cupspelet gett förtroende till Filip Manojlovic i de två senaste matcherna (Rinne petades efter premiären).

I övrigt har de båda tränarna har valt att formera sina respektive lag enligt följande:

Hammarby (4-2-3-1)

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Frank Adjei, Markus Karlsson – Montader Madjed, Nahir Besara, Oscar Johansson Schellhas – Paulos Abraham

Djurgården (4-2-3-1)

Jacob Rinne – Piotr Johansson, Miro Tenho, Jacob Une, Max Larsson – Hampus Finndell, Matias Siltanen – Bo Hegland, Mikael Anderson, Oscar Fallenius – Kristian Lien

Matchen sparkas igång 15:00.