Så startar Mjällby och MFF i kvartsfinalen

Mjällby tar emot Malmö FF i kvartsfinalen i svenska cupen.

Matchen startar 15.15.

De regerande allsvenska mästarna Mjällby AIF säkrade en kvartsfinalplats och hemmaplansfördel i svenska cupen. Maif drabbar samman med Malmö FF som vann alla sina gruppmatcher.

MFF-tränaren Miguel Angel Ramirez väljer att göra en förändring från den senaste matchen. Högerbacken Johan Karlsson ersätts av nyförvärvet Bleon Kurtulus.

Mjällby ställer upp med samma elva som i sista gruppspelsmatchen mot Värnamo.

Startelvor:

Mjällby AIF: Wallinder – Iqbal, Norén, Pettersson – Granath, Kjær, Gustavsson, Gustafson – Manneh, Bergström, Stroud

Malmö FF: Olsen – Kurtulus, Jansson, Rösler, Lundbergh – Ali, Busuladzic, Karabelyov – Sigurdsson, Christiansen, Botheim