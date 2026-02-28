Så startar Oddevold och AIK

Oddevold tar emot AIK i svenska cupen.

Nu har startelvorna presenterats.

AIK inledde gruppspelet i svenska cupen med en förlust hemma mot Västerås SK. Under lördagen drabbar ”Gnaget” samman med IK Oddevold, som även de förlorade sin första gruppspelsmatch.

Inför matchen stod det klart att bland annat Sotirios Papagiannopoulos och Mads Thychosen missar matchen på grund av skada. Värt att notera är att nyförvärvet Ibrahim Cissé är uttagen i truppen. Tränaren José Riveiro valde att starta Cissé på bänken. Riveiro gör tre förändringar från matchen mot VSK. Kevin Filling, Taha Ayari och Yannick Geiger ersätts av Erik Flataker, Axel Kouame och Amel Mujanic.

Matchen startar 13.00.

Startelvor:

Oddevold: Sætra – Merbom, Hedenquist, Almqvist – Sundberg, Sandberg, Forsberg, Mehmed – Engström, Shahin, Kjellman Oblad

AIK: Nordfeldt – Pavey, Csongvai, Nissen, Wilson – Mujanic, Hove, Besirovic – Kouame, Flataker, Celina