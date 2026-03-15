Så startar Sirius och Blåvitt i kvartsfinalen
Sirius tar emot IFK Göteborg i kvartsfinal i svenska cupen.
Avspark 17.15.
Så här startar lagen.
Sirius och IFK Göteborg möts i kvartsfinal i svenska cupen. Vinnaren av kvartsfinalen kommer möta Hammarby eller Djurgården i semifinal.
I Sirius är det två förändringar i lagets startelva i jämförelse med sista gruppspelsmatchen, då Henrik Rönnlöf Castegren och Neo Jönsson går in från start i stället för Isaac Yawe Höök och Samuel Adindu.
IFK Göteborg förändrar också, då Elis Bishesari startar i stället för Viktor Andersson, samtidigt som Alexander Jallow ersätter Gabriel Ersoy.
Startelvor:
Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Jönsson, Nartey, Bjerkebo – Ure
IFK Göteborg: Bishesari – Jallow, Yeboah, Erlingmark, Tolf – Kruse, Ottosson, Thordarson – Alioum, Fenger, Heintz.
