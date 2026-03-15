Så startar Sirius och Blåvitt i kvartsfinalen

Sirius tar emot IFK Göteborg i kvartsfinal i svenska cupen.

Avspark 17.15.

Så här startar lagen.

Sirius och IFK Göteborg möts i kvartsfinal i svenska cupen. Vinnaren av kvartsfinalen kommer möta Hammarby eller Djurgården i semifinal.

I Sirius är det två förändringar i lagets startelva i jämförelse med sista gruppspelsmatchen, då Henrik Rönnlöf Castegren och Neo Jönsson går in från start i stället för Isaac Yawe Höök och Samuel Adindu.

IFK Göteborg förändrar också, då Elis Bishesari startar i stället för Viktor Andersson, samtidigt som Alexander Jallow ersätter Gabriel Ersoy.

Startelvor:

Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Jönsson, Nartey, Bjerkebo – Ure

IFK Göteborg: Bishesari – Jallow, Yeboah, Erlingmark, Tolf – Kruse, Ottosson, Thordarson – Alioum, Fenger, Heintz.