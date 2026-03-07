JUST NU: Så startar Sverige mot Serbien
Sverige gästar Serbien i VM-kvalet.
Matchen drar i gång 16.00.
Sverige fick en smakstart på VM-kvalet när de besegrade Italien på bortaplan. Under lördagen väntar nästa gruppspelsmatch – och denna gång mot Serbien.
Förbundskaptenen Tony Gustavsson var nöjd med vad han såg i Italien-matchen och gör inte en enda förändring till eftermiddagens drabbning.
Startelvor:
Serbien: Kostic – Petrovic, Slovic, Damanovic, Vlajnic – Stupar, Milivojevic, Cankovic – Stokic, Ivanovic, Poljak.
Sverige: Falk – Holmberg, Andersson, Junttila Nelhage, Lundkvist – Zigiotti Olme, Asllani, Angeldahl – Jusu Bah, Schröder, Rytting Kaneryd.
