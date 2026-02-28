Prenumerera

Så startar Trelleborg och Blåvitt

IFK Göteborg gästar Trelleborg i svenska cupen.
Så ställer lagen upp.

IFK Göteborg inledde gruppspelet i svenska cupen med ett kryss mot Östersund. Under lördagen väntar en bortamatch mot Trelleborg.

Inför matchen meddelade Blåvitt att Kolbeinn Thordarson och Felix Eriksson missar matchen på grund av skadekänningar. IFK Göteborgs tränare Stefan Billborn gör två förändringar från den senaste cupmatchen. Tiago Coimbra ersätter Max Fenger och Jonas Bager startar i stället för Rockson Yeboah.

Matchen startar 15.00.

Startelvor:

Trelleborg: Påhlsson – Brannefalk, Modig, Balde, Sverrisson – Jaf, Gabrielsson, Ellbring, Christiansen, Ruuska – Poppler

IFK Göteborg: Andersson – Ersoy, Bager, Erlingmark, Tolf – Kruse, Ottosson, Jagne – Alioum, Coimbra, Clemmensen

