Så startar VSK och Oddevold
Västerås SK tar emot Oddevold i svenska cupen.
Så startar lagen.
Västerås SK har en liten chans att ta sig vidare till kvartsfinal i svenska cupen. Det förutsätter att de vinner mot Oddevold under måndagens gruppspelsmatch. VSK behöver också att AIK kryssar eller vinner mot Häcken.
Matchen startar 19.00.
Startelvor:
Västerås SK: Jäger – Magnusson,Wernersson, Nsabiyumva – Gefvert, Ring, Diagne, Baggesen – Gunnarsson, Taonsa, Lushaku
IK Oddevold: Sætra – Adolfsson, Hedenquist, Almqvist – Sundberg, Sandberg, Awaka, Mehmed – Iglicar, Shahin, Olblad
