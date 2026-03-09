Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Så startar VSK och Oddevold

Västerås SK tar emot Oddevold i svenska cupen.
Så startar lagen.

Västerås SK har en liten chans att ta sig vidare till kvartsfinal i svenska cupen. Det förutsätter att de vinner mot Oddevold under måndagens gruppspelsmatch. VSK behöver också att AIK kryssar eller vinner mot Häcken.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

Västerås SK: Jäger – Magnusson,Wernersson, Nsabiyumva – Gefvert, Ring, Diagne, Baggesen – Gunnarsson, Taonsa, Lushaku

IK Oddevold: Sætra – Adolfsson, Hedenquist, Almqvist – Sundberg, Sandberg, Awaka, Mehmed – Iglicar, Shahin, Olblad

