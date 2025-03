Jusu Bah besviken efter petningen: ”Vet vad jag är bra på”

Monica Jusu Bah petades i gruppfinalen mot Djurgården.

Sedan svarade yttern för två assist och tog Häcken till slutspel.

– Monica kommer in och visar hur giftig hon är, säger tränare Mak Lind enligt GP.

Video Spelarna tippar vinnaren av Damallsvenskan 2025

Efter att ha startat de två första cupmatcherna för BK Häcken förpassades Monica Jusu Bah, 21, när Djurgårdens IF stod för motståndet i gruppfinalen under lördagen. Yttern fick dryga 60 minuter på sidlinjen, men i ställning 2–1 bytte tränare Mak Lind in Jusu Bah – och det gav effekt.

21-åringen spelade fram till både Alexandra Larsson och Paulina Nyström när Häcken gjorde 3- och 4–1 i slutminuterna av matchen. Resultatet blev en vunnen grupp och avancemang till slutspel.

– Jag tror att många tänker så, att man vill göra ett bra inhopp när man sitter på bänken. Jag vet vad jag är bra på och vet vad jag kan. Det var bara att bidra och utnyttja det så mycket som möjligt, säger hon efter matchen enligt Göteborgs-Posten.

Tränare Lind kommenterar valet att sätta yttern på bänken:

– Jag har otroligt skickliga spelare i min trupp, säger han. Alice Bergström, Tabby Tindell och Monica. Just nu kan bara två spela och en får sitta på bänken. Monica kommer in och visar hur giftig hon är. Hon gör mitt jobb ännu roligare.

Trots succéinhoppen medger Jusu Bah att hon blev besviken över petningen.

– Ja, det är klart man är det, men jag är ändå väldigt glad, vi har ett så bra lag och konkurrensen är hård. Det är som det är, det är fotboll, säger hon enligt GP.

Nästa söndag premiärspelar BK Häcken mot nykomlingarna Malmö FF i damallsvenskan.