Under tisdagen ställdes Karlbergs BK mot IK Brage i kvalet till svenska cupen.

Då ledde bortalaget med 2-0 i paus – men skulle genom två snabba mål tvinga superettanlaget till förlängning.

Väl där såg Filip Trpcevski till att Borlänge-laget tog sig vidare till gruppspel – genom sitt tredje mål för matchen.

Filip Trpcevski hade gjort både 1- och 2-0 efter en dryg halvtimme borta mot Ettan-laget Karlbergs BK i kvalet till svenska cupens gruppspel.

Med 80 spelade minuter på Kristinebergs Idrottsplats i Stockholm var ställningen densamma. När domaren blåste för fulltid hade KBK gjort två mål och tvingat matchen till förlängning. Detta genom ett mål från Muhammad Ali Akbar Khan i den 81:a minuten och ett från Karl Johan Ward – i den sjunde tilläggsminuten.

Väl i förlängningen skulle dock superettan-laget från Borlänge dra det längsta strået – när Trpcevski gjorde sitt tredje mål för kvällen.

Således är Brage vidare till gruppspelet som spelas under vintern.