Kvartsfinalklara – men inget uttänkt drömmotstånd

STOCKHOLM. Hammarby är klara för kvartsfinal i Svenska cupen.

Vilka som väntar i kvartsfinal återstår att se, men någon dröm- eller mardrömsmotståndare vill inte Kalle Karlsson peka ut.

– Jag har inte hunnit fundera på det och hade jag funderat på det så hade jag inte svarat på det, säger Bajen-tränaren på presskonferensen efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF är klara för kvartsfinal i Svenska cupen och man stod för en ordentlig överkörning av Östers IF denna lördag.

Segersiffrorna skrevs till sist till hela 7–0 denna lördag.

– Det är en match som påverkas väldigt mycket av att vi får ett tidigt mål såklart, vi fyller på ganska snabbt med andra målet. Vi får vind i seglet, det blir uppförsbacke för dem, vi växer och de krymper. Jag är nöjd med hur vi agerade från start i den här matchen som sätter oss i en bra position. Sedan dippar vi lite vilket man kanske brukar göra när man får snabba mål sådär, så vi var inte helt nöjda i pausen med hur vi agerade i minut 20 fram till 35. Jag är sedan väldigt, väldigt nöjd med hur vi växlar upp i andra halvlek, säger Kalle Karlsson efter matchen och fortsätter:

– Vi sa i dag att i förstahand så handlar det om att ett; gå vidare, det var kryss som behövdes för det, två; vinna matchen och tre; gärna vinna den med mer än ett mål. Nu fyllde vi på i andra halvlek och fick spela en hel del fin anfallsfotboll. Vi fick sätta in flera unga spelare som kom in och gjorde det bra, vi fick chansen att lufta, vilket också var väldigt bra.

I och med dagens storseger talar det mesta för att Hammarby kommer att bli en av de fyra bästa gruppettorna och således få hemmaplansfördel i kvartsfinalen.

De fyra målen som gjordes i den andra halvleken kan komma att bli avgörande i den frågan, men att man skulle ösa på var inget som Karlsson behövde trycka på i paus.

– Nej, spelarna visste redan om vad som gällde i dag, så det var ingenting jag behövde göra.

Efter vad ni har visat upp i gruppspelet så lär inte många lag vilja ha er i en kvartsfinal, men om man ställer frågan till dig, har du något lag som du vill ha eller något lag som du inte vill ha direkt i slutspelet?

– Jag har inte hunnit fundera på det och hade jag funderat på det så hade jag inte svarat på det, säger Karlsson med ett skratt.