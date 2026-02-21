Langhoffs besked: “Tror att jag är redo” 

Peter Langhoff gjorde två träningar innan han spelade 45 minuter för Djurgården i en träningsmatch.

Nu är han redo för 90 minuter i cuppremiären mot Falkenbergs FF.

– Om det medicinska teamet ger mig klartecken eller inte får vi se, säger han till FotbollDirekt under fredagens pressträff.

Foto: Bildbyrån

Det var för två veckor sedan som Djurgårdens IF presenterade Peter Langhoff, 22, som ny spelare i klubben. Dansken, som helst av allt spelar som ”sexa” på mittfältet, uppges ha köpts loss för drygt sju miljoner kronor och anses vara något av ett prestigeförvärv.

När FotbollDirekt möter upp nyförvärvet har han precis avslutat ett träningspass på 3Arena inför lördagens cuppremiär mot Falkenbergs FF. Då menar han, trots den korta tiden, att han redan känner sig som hemma.

– Det känns bra att äntligen vara här. Grabbarna i omklädningsrummet, staben och alla har tagit mycket väl hand om mig. De har fått mig att känna mig som hemma från början och på planen känns det också som en bra start.

Vad tycker du om förutsättningarna?

– Det är lite bättre än i Lyngby kan jag säga utan att göra någon illa. Det är grymt och det ger oss bra förutsättningar för att prestera också.

Innan det stod klart att den 22-årige dansken skulle spela i Djurgården ville Langhoff själv skapa sig en uppfattning av vilken typ av klubb han skulle komma till. Då såg sportchef Bosse Andersson till att August Priske fick delge sin bild av Blåränderna för Langhoff.

– Det var mer Bosse som ordnade kontakt mellan mig och Priske. Jag känner honom såklart till honom från ungdomslagen i Danmark och har spelat mot honom. Det var mer han som berättade om hur han hade det här och förklarade hur allt det praktiska fungerade med lägenheter och så vidare. Det var skönt att ha någon att kunna prata danska med som känner till klubben.

Men det här berättade han innan han flyttade till England?

– Vi pratade när han fortfarande var här men han var lite osäker på grund av transferfönstret. Det var ganska mycket som hände runt honom men vi pratade både före och efter hans flytt (till Birmingham, reds anm).

August Priske i Birminghamtröjan. Foto: Alamy

I skrivande stund har Peter Langhoff spelat för Djurgården två veckor. Däremot dröjde det endast två dagar innan han för första gången tog på sig den blårandiga matchtröjan och debuterade för sitt nya lag.

– Jag gjorde två träningar innan träningsmatchen mot Vålerenga. Då var jag inte säker på vad alla hette men nu tror jag att jag kan alla namn.

Hur var det att kastas in i hetluften. Känns det som att du gjorde ett gott intryck?

– Jag tror och hoppas det, det har både spelarna och tränarna sagt. Jag har känt mig bekväm ända sedan jag kom hit och det var fint att få komma in i det direkt. Jag fick känna på atmosfären och hur det var att spela i djurgårdströjan, vilket kändes mycket bra.

Senare i dag väntar som sagt årets första tävlingsmatch för Djurgården som tar emot Falkenbergs FF i premiären av Svenska cupen. Då menar Langhoff att han är redo att spela 90 minuter, om det behövs.

– Jag tror att min kropp är redo. Det har självklart varit många intryck under dagarna vilket har tagit en del energi men det känns som att jag är i bra form. Jag har gjort många test både här och i Lyngby med väldigt bra siffror. Men om det medicinska teamet ger mig klartecken eller inte får vi se, avslutar Djurgårdens nyförvärv.

Matchen mellan Djurgården och Falkenbergs FF sparkas igång klockan 15.00.