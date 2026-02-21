LIVE: Djurgårdens IF – Falkenbergs FF

STOCKHOLM. I dag kliver Djurgårdens IF och Falkenbergs FF in i Svenska Cupen.

Detta då man ställs mot varandra på 3Arena.

Följ matchen live med FD:s reporter här!

Foto: Bildbyrån

Efter en lång försäsong har det blivit dags för Djurgårdens IF att kliva in i tävlingssäsong.

Detta då man i dag, lördag, tar emot Falkenbergs FF på hemmaplan i gruppspelet av Svenska Cupen.

Tillsammans med Dif och FFF återfinns Brommapojkarna och IFK Skövde i gruppen.

Matchen har avspark klockan 15.00. Följ den med vår reporter Casper Nordqvist som är på plats på 3Arena!