LIVE: Djurgårdens IF – Falkenbergs FF
Följ Fotbolldirekt på
Google news
STOCKHOLM. I dag kliver Djurgårdens IF och Falkenbergs FF in i Svenska Cupen.
Detta då man ställs mot varandra på 3Arena.
Följ matchen live med FD:s reporter här!
Efter en lång försäsong har det blivit dags för Djurgårdens IF att kliva in i tävlingssäsong.
Detta då man i dag, lördag, tar emot Falkenbergs FF på hemmaplan i gruppspelet av Svenska Cupen.
Tillsammans med Dif och FFF återfinns Brommapojkarna och IFK Skövde i gruppen.
Matchen har avspark klockan 15.00. Följ den med vår reporter Casper Nordqvist som är på plats på 3Arena!
Den här artikeln handlar om: