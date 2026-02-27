LIVE: Örgryte – Mjällby

Under fredagen ställs de svenska mästarna Mjällby mot de allsvenska nykomlingarna Örgryte.

Följ allt som händer kring matchen här.

Foto: Bildbyrån

För första gången sedan 2019 ställs ÖIS och Mjällby mot varandra. Den här gången sker det i gruppspelet av Svenska Cupen.

Mjällby har en seger mot Kalmar FF i bagaget. För ÖIS del blev det kryss borta mot IFK Värnamo. Göteborgsklubben är därmed piskade att få med sig ett resultat mot de svenska mästarna. Annars talar mycket för att cupäventyret är över för ÖIS del.