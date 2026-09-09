Målvakten startar – för första gången på 479 dagar

Emma Holmgren är tillbaka efter graviditet.

Nu startar hon sin första match för Hammarby sedan återkomsten.

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I augusti 2025 meddelade landslagsmålvakten Emma Holmgren att hon var gravid, knappt en månad efter EM-slutspelet i Schweiz samma sommar. Därmed tvingades keepern, som skulle ansluta till Hammarby efter turneringen, att pausa karriären.

Under våren föddes till slut barnet och Holmgren kunde återigen ta upp karriären. I samband med Hammarbys cupmatch mot Gamla Upsala under torsdagen får hon chansen mellan stolparna.

Det blir målvaktens första match sedan den 18 maj i fjol, då hennes dåvarande klubben Levante vann borta mot Granada i den spanska högstaligan. Det skedde för hela 479 dagar sedan.

Holmgren representerade även Hammarby mellan 2017 och 2018.