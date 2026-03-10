MFF:s känga mot förbundet: ”Damfotbollen försummas”

Malmö FF:s herrlag har tagit sig till kvartsfinal i Svenska Cupen.

Då har SvFF valt att schemalägga både herr- och damlagets matcher på samma dag.

”Alla önskemål hade med enkelhet kunnat tillgodoses”, skriver klubben i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Under måndagskvällen lottades Malmö FF mot Mjällby AIF i kvartsfinalen av Svenska Cupen, som kommer att spelas i Blekinge. Under tisdagen fastställde SvFF både speldag och avsparkstid – vilket blev på lördag 14 mars med avspark 15.15.

Det är den Himmelsblå föreningen minst sagt besvikna över – då damlaget spelar sin match drygt två timmar innan (vid 13.00).

”Efter tisdagens fastställande av spelschemat för kvartsfinalerna i Svenska Cupen för herrar kan Malmö FF med besvikelse konstatera att Svenska Fotbollförbundet valt att lägga herrlagets bortamatch mot Mjällby AIF på samma dag som damlagets avgörande match i Svenska Cupens gruppspel.”, skriver MFF i ett uttalande.

Vidare meddelar Malmö FF att de, vid upprepande tillfällen, har framfört att det vore olyckligt om herr- och damlagets matcher schemaläggs på samma dag – samt att man nu är besviken över det.

”Vi kan nu med stor förvåning konstatera att Svenska Fotbollförbundet valt att inte ta detta i beaktande utan lagt herrlagets match mot Mjällby AIF 15.15 på lördag, på samma dag som SvFF schemalagt vårt damlag att spela mot Kristianstads DFF med avspark 13.00. Detta blir än mer anmärkningsvärt av det faktum att även Mjällby AIF önskat att spela på söndagen samt att Sirius efter att ha haft magsjuka i truppen begärt måndag som speldag. Matchen mellan IK Sirius och IFK Göteborg har schemalagts till söndagen och därmed har varken Sirius, Malmö FF:s eller Mjällby AIF:s önskemål tagits i beaktande.”

Malmö FF avslutar:

”Malmö FF är besvikna över att damfotbollen återigen försummas av SvFF i schemaläggningen trots att alla önskemål med enkelhet hade kunnat tillgodoses.”