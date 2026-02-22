Mikael Lustig: ”Döttrarna håller fortfarande på AIK”

Det har snart gått fyra år sedan Mikael Lustig gjorde sin sista match för ”Gnaget”.

39-åringen är numera ”Fotbollsansvarig” i AIK:s kommande motståndare Västerås SK.

– Det stod lite i stjärnorna, säger Lustig till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Tio minuter. Så länge kan Mikael Lustig prata när FotbollDirekt når honom. Den nya rollen som fotbollsansvarig i Västerås SK tar mycket av den gamla högerbackens tid numera.

– Det är fullt upp. Det är mycket möten och nu ska jag iväg och träffa lite akademitränare, förklarar han.

Mikael Lustigs roll är ny även för Västerås. Enligt honom själv är hans uppgift att vara överseende för hela fotbollsverksamheten i klubben.

– Det är mycket nytt. Det gäller att försöka hitta vem jag ska vara och vad jag ska bidra med. Att hantera fotbollsspelare har jag gjort i hela mitt vuxna liv praktiskt taget, så där känner jag mig väldigt trygg. Sen är det nytt att sätta strukturer med akademitränare och även A-lagstränare, förklarar Lustig.

Är det kul?

– Det är svinkul faktiskt. Vi har ett jäkla bra gäng på kansliet och många kompetenta människor.

Foto: Bildbyrån

Efter en lång karriär i utlandet med spel i klubbar som Rosenborg, Celtic och Gent valde Mikael Lustig att vända hem till Sverige 2020. Valet föll på ett krisande AIK som där och då låg på en trettonde plats i tabellen.

Med Lustig i laget räddade AIK kontraktet. Under sina tre säsonger i klubben blev Mikael Lustig en publikfavorit på Nationalarenans läktare. 2022 tackades han av tillsammans med Per Karlsson och Sebastian Larsson.

Nu ställs han mot sin gamla klubb i säsongens första tävlingsmatch.

– Det såklart att det är speciellt. Jag hade fina år där och jag känner fortfarande många i klubben. Det stod väll lite i stjärnorna att AIK skulle bli den första tävlingsmatchen för mig med VSK.

Mikael Lustig kommer vara på plats på söndag. Senast han såg AIK live var det de svartgula han hejade på. Idag är verkligheten annorlunda.

– Det är en märklig känsla. För första gången på länge kommer jag inte hålla på AIK. Men mina döttrar är ju AIK:are fortfarande. Så det blir speciellt.

Vad säger döttrarna om det?

– Jag lägger mig inte i vilket lag de håller på. Det är upp till de själva, säger Lustig med ett lätt skratt.