Norrköping tog tre viktiga poäng mot BP

Norrköping tog emot Brommapojkarna i svenska cupen.

Då kunde hemmalaget vinna med 1–0 efter nickmål.

Foto: Bildbyrån

Brommapojkarna klarade sig kvar i damallsvenskan i fjol efter kval mot KIF Örebro. Under gårdagen ställdes dem mot Norrköping, som under vintern tappat stora delar av deras spelare.

Matchen blev ganska händelsfattig, men fjolårets sommarförvärv, Julia Karlenäs, nickade in 1–0 målet som även blev slutresultatet.

I gruppen finns även Djurgården och Alingsås men Norrköping toppar just nu tabellen på samma poäng som Djurgården. 15 mars ställs Djurgården och Norrköping mot varandra där vinnaren ser ut att ta sig till slutspel.

Förra året kunde IFK Norrköping ta sig till final.