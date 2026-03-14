Ólafsdóttir Grós om Djurgården: ”Det här är klubben i Sverige”

STOCKHOLM. María Ólafsdóttir Grós fick förtroende från start i nya klubben.

Nu hyllar hon Djurgården efter säkrad semifinal.

Djurgården är klara för semifinal i svenska cupen. Nyförvärvet María Ólafsdóttir Grós är nöjd över avancemanget.

– Ja, det känns bra. Det är vårat mål att vara i semifinal, säger María Ólafsdóttir Grós till FotbollDirekt.

Trots segern så var isländskan inte helt nöjd.

– Vi kunde göra fler mål tycker jag. Vi var väldigt aggressiva och gjorde bra i pressen ibland. Men jag tycker vi kan hålla bollen ännu mer och vara lite lugnare.

Du är ny i Djurgården. Vad känner du om klubben hittills?

– Det här är klubben i Sverige. Det är största klubben i Sverige. Man känner stolthet att få spela för Djurgården.

På måndag kväll lottas semifinalerna i cupen, men Grós bryr sig inte om motstånd.

– Alltså, jag bryr mig inte. Vi ska hela vägen. Så vi bara tar vad vi får och vi tänker på oss själva, avslutar Grós.