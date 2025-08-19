Örgryte undvek fiasko – vände och vann mot IK Zenith

Under tisdagen gästade Örgryte IS division tre-laget IK Zenith i kvalet till Svenska Cupen.

Då var man ille ute och låg under med uddamålet.

Därefter vände superettan-klubben matchen och vann med 2-1.

Efter 19 omgångar i superettan befinner sig Örgryte IS på en förstaplats i tabellen, på samma poäng som Kalmar FF.

Trots det hade man bekymmer att ta sig vidare från cupkval-matchen mot division tre-laget IK Zenith under tisdagskvällen.

Det var nämligen så att Torslanda-klubben tog ledningen redan efter 14 minuter, genom Victor Stranne.

I den andra halvleken skulle dock ÖIS lägga i en extra växel och vända på matchen. Först genom ett självmål från Zenith efter en timmes spel och sedan genom 16-årige Marlon Ebietomere som gjorde 2-1 med mindre än tio minuter kvar.

Såldes är Örgryte IS klart för gruppspel i nästa års upplaga av svenska cupen.