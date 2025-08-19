Oro i IFK Norrköping – Lushaku utbytt med skada i cupen

IFK Norrköping gästade Viggbyholms IK i Svenska Cupen.

Där vann med 3-0 – men trots det uppenbarade sig ett orosmoln för ”Peking”.

Detta då Ismet Lushaku tvingades till byte med skada.

Under tisdagen ställdes allsvenska IFK Norrköping mot division två-klubben Viggbyholms IK i svenska cupen.

Med 25 minuter spelade tog Christoffer Nyman ledningen för bortalaget innan Anton Eriksson fyllde på till 2-0 tre minuter senare.

Allting gott i ”Peking”? Inte riktigt.

Innan den första halvleken var över tvingades Ismet Lushaku sätta sig ner i gräset för att sedan bytas ut. Av tv-bilderna att döma hade Lushaku problem med den ena foten och haltade av planen.

45’ Lushaku tvingas till byte. Traustason in. VIK-IFK | 0-2 ⚪️🔵#ifknorrköping — IFK Norrköping (@ifknorrkoping) August 19, 2025

I den andra halvleken fyllde ”Peking” på till 3-0, vilket blev matchens slutresultat.