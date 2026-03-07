Paulos Abrahams nya rutin: ”Borde inte avslöja”

Paulos Abraham har ändrat sitt fokus.

Numera ställer han högre krav på sina förberedelser än på sin poängproduktion.

– Det är en lång ritual som jag följer, berättar anfallaren på en pressträff.

Foto: Bildbyrån

Paulos Abraham har inte varit i fysisk toppform under försäsongen och har därför inlett på bänken i cupens två första matcher. Under fredagens pressträff meddelade Hammarbys tränare Kalle Karlsson att anfallaren är redo för startelvan.

Enligt Abraham själv är han inte helt återställd.

– Rytmen är inte helt där jag hade velat ha det. Toppform är jag inte men det känns hyfsat, säger 23-åringen dagen innan matchen.

Anfallaren blev Bajens näst-bästa målskytt förra året med åtta gjorda mål. Inför årets säsong har inte Abraham ökat kraven på sig själv i form av att göra mer poäng. Istället fokuserar han på att vara så förberedd han kan.

– Jag har inte så mycket krav på poäng och sånt. Men jag har höga krav på mina förberedelser, att hålla mig frisk och allt som bäddar för att jag ska göra det bra. Man kan ju inte kontrollera allt.

Att förbereda sig bättre är någonting som kommit med åren för anfallaren.

– Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera kroppen när jag var yngre. Men nu på senare år har jag hittat vad jag mår bra av. Det är stor skillnad från tidigare, berättar han.

Specifikt, vad gör du nu som du inte gjorde då?

– Det är mycket. Uppvärmningen, hur jag ska sova, det jag gör på kvällarna innan matchen, samma dag som matchen. Det är en lång ritual som jag följer.

Handlar det om mindre skärmtid och sånt då?

– Inte specifikt det där, men det är en massa annat som jag inte borde avslöja, säger Abraham med ett skratt.

Hammarby spelar sin avgörande match mot Öster 13:00 på lördag. Ett kryss räcker för att Bajen ska gå vidare till kvartsfinal.