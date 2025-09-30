Peking klara för cupgruppspel – körde över ÖSK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
IFK Norrköping är klara för gruppspel i Svenska cupen till nästa år.
Detta efter att ha kört över Örebro SK denna tisdagskväll.
Slutresultatet blev 4–1.
IFK Norrköping tog sig till cupfinal för första gången någonsin i klubbens historia den här säsongen.
Nu står det klart att man får chansen att återupprepa succén nästa säsong, detta då man säkrat en plats i cupgruppspelet.
Agnes Ekberg satte dit två mål i den första halvleken och även Elsa Burvall nätade innan paus.
Med 20 minuter kvar satte sedan Carrie Jones dit 4–0 för Peking.
Örebro SK reducerade sedan i slutet av matchen, men närmare än så kom inte hemmalaget.
Efter kvällens seger är IFK Norrköping som sagt klara för gruppspel i Svenska cupen till nästa säsong.
Den här artikeln handlar om: