Peking klara för cupgruppspel – körde över ÖSK

IFK Norrköping är klara för gruppspel i Svenska cupen till nästa år.

Detta efter att ha kört över Örebro SK denna tisdagskväll.

Slutresultatet blev 4–1.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping tog sig till cupfinal för första gången någonsin i klubbens historia den här säsongen.

Nu står det klart att man får chansen att återupprepa succén nästa säsong, detta då man säkrat en plats i cupgruppspelet.

Agnes Ekberg satte dit två mål i den första halvleken och även Elsa Burvall nätade innan paus.

Med 20 minuter kvar satte sedan Carrie Jones dit 4–0 för Peking.

Örebro SK reducerade sedan i slutet av matchen, men närmare än så kom inte hemmalaget.

Efter kvällens seger är IFK Norrköping som sagt klara för gruppspel i Svenska cupen till nästa säsong.