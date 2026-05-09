Pettersson laddad inför cupfinalen: ”Du är 36 år gubbe, njut”

Efter en blek inledning har Mjällby AIF tagit tre raka segrar.

Nu kommer man också med en fin form till cupfinalen mot Hammarby.

Efter förlusterna mot Hammarby och Örgryte IS har Mjällby AIF tagit fyra segrar och spelat en oavgjord match.

Den senaste segern tog man under lördagen, då man avfärdade Degerfors IF med 4-1 på bortaplan.

Detta i vad som, enligt en av matchens målskyttar, inte var en perfekt genomförd match.

– Vi gör ingen kanonmatch men vi är effektiva och spetsiga i deras straffområde, säger Tom Pettersson till BLT efter matchen.

Med tre raka segrar i ryggen kan Blekinge-laget nu ladda upp inför torsdagens cupfinal mot Hammarby på Strawberry arena i Stockholm. Den ser Tom Pettersson mycket fram emot:

– Det är en gigantiskt stor match, som betyder hur mycket som helst för oss, för alla. Blickar jag framåt så ser jag att vi går ut till lineup, det är fullsatt och vi kollar bort mot Mjällbysupportrarna.

– Det är få förunnat att spela cupfinal, så njut, du är 36 år gubbe, Njut!, säger veteranen till sig själv.

Finalen mellan Hammarby och Mjällby har avspark klockan 15.00 på torsdag.



