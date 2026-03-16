Polisen: Mjällby-Gais ska övervakas med drönare

Cup-semifinalen Mjällby-Gais kommer att övervakas från luften.

Polisen i Karlshamn meddelar att matchen övervakas med drönarsystem.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan gav Polisen beskedet att risksupportergrupperingar kommer att klassificeras som kriminella nätverk. Inför semifinalen i svenska cupen mellan Mjällby AIF och Gais meddelar Polisen i Karlshamn att matchen på Strandvallen kommer att övervakas från luften.

Det kommer att användas drönare som kameraövervakning meddelar Polisen på sin hemsida.

”Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott”, meddelar Polisen.

Kamerabevakningen kommer att gälla den 22 mars klockan 12-20.