Priskes nya upplevelse: ”Rinne sa att det är en bucketlist-grej”

STOCKHOLM. I fjol gjorde August Priske fyra mål i Svenska cupen-kvalet mot Järfälla.

Nu möter Djurgården division 2-laget på nytt i kvalet till cupens gruppspel, den här gången på Stockholms Stadion.

– Jag har aldrig spelat där men hört att det ska bli jävligt nice. Jacob Rinne sa att det är en bucketlist-grej, berättar Priske för FotbollDirekt.

Video Anthony Elanga: "Redo för utmaningen"

Det är minst sagt ett märkligt sammanträffande att Djurgården och Järfälla två år på raken drabbar samman i svenska cupen-kvalet.

På grund av Djurgårdens Europaspel i fjol sköts matchen mot Järfälla fram från augusti till oktober. Väl på Järfällavallen vann Djurgården med 6-1 där August Priske gjorde fyra mål.

Priske hade då bara varit i klubben ett par månader och inte lyckats slå sig in i startelvan. Faktum är att dansken hade ett tungt första halvår i blårandigt där de fyra målen mot Järfälla var höjdpunkten.

Nu möts de alltså igen under onsdagen i årets kvalspel till svenska cupens gruppspel.

– Jag minns förra året, det var en fin match. Det ska bli kul att spela igen, säger Priske vars Djurgården nu bortaspelar mot Järfälla – på Stockholms Stadion.

– Jag har aldrig spelat där men hört att det ska bli jävligt nice. Jacob Rinne sa att det är en bucketlist-grej för han har spelat där. Jag har hört bra grejer om att spela där.

Priske gör sin första match på Stadion: ”Ska bli fett”

Djurgården bytte från Stockholms Stadion till 3Arena sommaren 2013. Priske har koll på Stadion som stod färdigbyggd redan 1912.

– Jag har fått se bilder på den och jag tror även att klubben visade mig den när jag kom hit. Den är nice, klassisk… det ska bli fett.

Och till skillnad från när ni mötte Järfälla i fjol är du nu en allsvensk anfallsstjärna?

– Det vet jag inte riktigt om jag är, men visst är det en annan situation nu jämfört med förra gången, säger Priske och fortsätter:

– Jag kallar mig bara anfallare, inte stjärna, men det är fint att höra det från dig, säger Priske och ler.

Fotnot: Järfälla leder division 2 Norra Svealand.