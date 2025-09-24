Rosengårds lekstuga i cupen – vidare till gruppspel

Division 2 laget Lilla Torg FF stod för motståndet i Rosengårds kross.

Matchen slutade 0–7 och Rosengård är nu klara för gruppspel i Svenska cupen 2026.

Foto: Bildbyrån

FC Rosengård har under onsdagskvällen spelat Svenska cupen kval mot Lilla Torg FF i den tredje rundan. De regerande mästarna i damallsvenskan har haft det tufft under senaste tiden med fem raka förluster i serien. Nu var det dags för Rosengård att få med sig en seger.

Rosengård vann med 7–0 och Aemu Oyama slog till med två mål, men sedan kunde även Jo-Anne Cronquist, Ísabella Tryggvardóttir, Molly Johansson, Emma Jansson och Emilia Larsson skriva in sig i målprotokollet.

Det som stack ut i Rosengårds startelva var målvakten Saga Andersson som kom in istället för Samantha Murphy.

Segern innebär att Rosengård är klara för gruppspel i Svenska cupen 2026.

Lilla Torg FF: Golding – Höst, Öjes, Karlsson, Lennartsson, Börjesson – Schött, Björklund, Hafner, Rosberg – Aall-Flood.

Rosengård: Andersson – Sørbo, Pikkujämsä, Cronquist, Johansson – Tryggvardóttir, Stojanovska – Sjöström, Björklund, Yng – Oyama.