Så ska Åsland stoppa Häcken: ”Inte får en hel motorväg att springa på”

UPPTAKTSTRÄFF. Djurgården tog sig till semifinal i svenska cupen.

Då ställs dem mot tuffast möjliga motstånd – BK Häcken.

– Vi måste vara på vårt bästa individuellt och kollektivt för att kunna gå vidare, säger Sessy Åsland till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har tagit sig vidare till en historisk semifinal i svenska cupen. Nu ställs de mot BK Häcken på hemmaplan. Senast lagen möttes på Kristinebergs IP så tog Häcken hem ett SM-guld. Nu ska Djurgården försöka stoppa nya gulddrömmar för Häcken.





– Först och främst handlar det om att ha fokus på oss själva. Vi måste vara på vårt bästa individuellt och kollektivt för att kunna gå vidare. Vi måste vara otroligt smarta i omställningsspelet defensivt. De har två snabba spelare där framme. Vi behöver stänga ner de ytorna så att de inte får en hel motorväg att springa på, säger Sessy Åsland till FotbollDirekt.

Den nya tränaren Willie Kirk har en ung och ganska ny trupp men alla ser fram emot att slåss som underdogs.

– Ja, det är bra. Vi ville ha en tävlingsmatch och det har vi, så det är riktigt bra. Jag tror att det är en tidig chans att ta sig till en cupfinal och jag tror att det är väldigt viktigt med en ung grupp spelare eftersom de alla är väldigt ambitiösa och hungriga och jag tror att om vi lyckas på fredag, säger huvudtränare Willie Kirk.

Hur skulle det vara att ta sig till en cupfinal?

– Det kommer att ge dem ytterligare en riktig dos självförtroende inför starten av balansfäktningen och ge oss något att se fram emot i maj.

Avspark mellan Djurgården och Häcken är kl 18:00.