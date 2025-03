SFSU-ordföranden om MFF:s matchflytt: ”Vardagsmatcher ska inte vara för långt bort”

Malmö FF:s begäran om att flytta kvartsfinalen mot Elfsborg godkändes – till bortalagets förtret.

Hur ser egentligen SFSU på de att Himmelsblå vill spela på en vardagskväll?

– Vi är för den “30 mils-motionen” som har röstats igenom av flera klubbar och den intentionen står vi i SFSU bakom, säger ordförande Tryggve Pederby till FotbollDirekt.

Under måndagskvällen spelar Malmö FF och Elfsborg kvartsfinal i Svenska Cupen på Eleda Stadion. Detta trots att Boråsklubben överklagade SvFF:s beslut om att godkänna hemmalagets begäran att spela på måndagen istället för söndagen. Därefter valde Elfsborg sedan att skicka in en överklagan till Riksidrottsnämnden, utan lycka.



Svenska Fotbollssupporterunionen, SFSU, är en organisation som jobbar för supportrar i frågar som rör svensk fotboll och dess supporterkultur. I början av året blev Tryggve Pederby utsedd till ny ordförande för SFSU. I just det här fallet har de inte varit involverade i någon dialog med klubbarna, eller SvFF.

– Vi har inte varit involverade, sedan har vi inte direkt pushat för det. Vi brukar inte vara involverade i specifika matcher på det sättet. Skillnaden här är att vi har en uppbyggd dialog med Svensk Elitfotboll angående allsvenskan och superettan, där vi pratar om sådana saker över tid. Den senaste tiden har vi inte haft en uppbyggd dialog med Svenska fotbollförbundet (som arrangerar matcherna i Svenska cupen, reds anm). Det är någonting vi hoppas och tror kommer att förändras nu när Simon Åström kommer in, som vi har stort förtroende för, säger Pederby till FotbollDirekt och fortsätter:



– Vi har inte varit involverade på det sättet. Sedan vet jag att supportergrupperna har varit engagerade i frågan lokalt, i form av Guliganerna och MFF-support. Så brukar det även vara i specifika fall likt detta.

När det kommer till SFSU:s dialog med Sef menar Pederby att den har varit bestående under en längre tid. Nu hoppas han att de kan bygga upp en liknande dialog med förbundet, till skillnad från förr.

– Med Sef har vi en väldigt uppbyggd dialog med månadsmöten där vi pratar om ordningsstörningar och allt sådant, men även kring spelscheman och dylikt. Sedan finns det verkligen förbättringspotential där, det ser vi både från vårt och deras håll. Men vi har en uppbyggd struktur och vi har förtroende för varandra. Vi har, sedan jag började i styrelsen i början av förra året, haft ett möte med förbundet och Reinfeldt. Det tog också väldigt lång tid att få till. Eftersom att cupen ligger på förbundet är det en viktig part att ha dialog med också – men det har inte riktigt funnits.

Har ni haft någon direkt dialog med supportergrupperingar till Malmö eller Elfsborg kring den här frågan?

– Nej, inte på det sättet. Men vi har folk som är representanter därifrån i styrelsen. Sedan kan åsikter från de olika supportergrupperingarna variera men vi finns redo om det skulle behövas. Sedan är vi för den “30 mils-motionen” som har röstats igenom i flera klubbar och den intentionen står vi i SFSU bakom. Vardagsmatcher ska inte vara för långt bort.

Den motion, eller ståndpunkt, som Tryggve Pederby pratar om har varit och är högst aktuell i många klubbar. Den handlar, precis som det låter som, om att bortalag inte ska behöva resa mer än 30 mil under vardagsmatcher. Detta för att ge bästa möjliga förutsättningar för att bortasupportrar ska kunna ta sig till matcherna.

– Det är en motion som har röstats igenom i flera klubbar och tror jag ligger på bordet eller har röstats igenom på senare tid. Jag vet att vi, i Sirius, röstade igenom den för ett eller två år sedan. Den är oftast kopplad till diskussioner om allsvenskan eller superettan men handlar om att vardagsmatcher inte ska vara mer än 30 mil från bortalaget. Man ska försöka se till att vardagsmatcher ska spelas nära bortalaget. Där har vi också fått förändringar i dialogen med Sef, bland annat de senare tiderna under söndagarna.

Pederby fortsätter:

– Det är också väldigt viktigt att supportrar ligger på sina egna klubbar för att klubbarna är väldigt delaktiga i hur matcherna sätts. Man måste försöka se till att klubbarna följer sina 30 mils-motioner.

I just det här fallet har Elfsborg, som har röstat igenom den nyss nämnda motionen, gjort sitt för att försöka förhindra en bortaresa på omkring 30 mil. Att Malmö FF begärde att få flytta just denna match har SFSU, och Pederby, förståelse för.

– Vi har förståelse för att det är komplext att sätta scheman och vi i SFSU är också för att spela på gräs. Det finns många olika delar där. Svensk fotboll är stort och viktigt för sina supportrar och att det ska bortprioriteras hela tiden för sportsliga förutsättningar som gräs och annat, det är vi emot. Sedan förstår vi komplexiteten men vi tycker inte att vardagsmatcher ska vara för långt bort då vi vill uppmana folk att åka på bortamatcher också, avslutar Tryggve Pederby.