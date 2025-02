Siltanen missar premiären – FIFA drar ut på tiden 

Djurgården går mot söndagens cupstart – utan sin nye finländske stjärna.

FotbollDirekts uppgifter bekräftas av sportchef Bosse Andersson.

– Det drar ut på tiden. Eftersom han är en värvning under 18 år då behandlas ärendet hos FIFA, säger han till FotbollDirekt.

Svenska cupen inleddes under fredagen och imorgon går Djurgården in i gruppspelet.

För Blåränderna väntar premiär hemma mot Sandvikens IF och inför den matchen har det funnits frågetecken kring Matias Siltanens medverkan.

Tidigare under veckan träffade FotbollDirekt den unge finländaren som då berättade att han fortfarande inväntade rätt papper för att bli spelklar till morgondagens match.

– Jag vet inte exakt hur det fungerar, men när man är under 18 behöver det gå igenom några större… Jag vet faktiskt inte hur det går till. Det jag vet är att det tar längre tid när man är underårig. Jag tror inte att den har kommit än, men vi får se, sa han bland annat då till FD.

FotbollDirekt har nu fått uppgifter om den unge talangen inte är spelklar till morgondagens möte med Sandviken, något sportchef Bosse Andersson bekräftar.

– Nej, det finns ingen möjlighet att det hinner bli klart till cuppremiären. Det kommer att ta betydligt längre tid än så men Matias Siltanen men det är någonting vi har haft i beräkning.

Matchen mellan Djurgården och Sandviken går som sagt av staplen imorgon, den drar igång vid 17:30.