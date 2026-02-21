Sportchefens utspel efter fiaskot: ”Skämskudde”

STOCKHOLM. Djurgården svarade för ett rejält magplask hemma mot Falkenberg under lördagen.

Efter 0-2-fiaskot i Svenska cupens första gruppspelsomgång kommenterar sportchef Bosse Andersson besvikelsen.

– Det är skämskudde att vi satt oss i den här sitsen nu, säger han i mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

Det blev inte alls vad Djurgården hade tänkt dig när tävlingssäsongen kickade i gång under lördagen med Falkenberg hemma i Svenska cupens gruppspel.

Gästerna som i fjol slutade femma i superettan vann med 2-0 efter två omställningsmål i den andra halvleken.

Med tanke på BP:s seger i går mot Skövde och då bara gruppettan går vidare till kvartsfinal har Djurgården nu kniven mot strupen i resten av gruppspelet – och det är inte ens säkert att dubbla segrar räcker för vidare avancemang.

– Cupen är viktig för oss och att vi är beroende av andra resultat är skämskudde… att vi inte har det i egna händer, att vi satt oss i den här sitsen. Jag är ruggigt besviken, säger sportchef Bosse Andersson i den mixade zonen och fortsätter:

– Vi skapar mängder med chanser men vi måste vara skarpa i de skedena, vi måste göra mål.

På slutsignal buades Djurgårdens spelare ut och visselorkaner utbröt från läktarsektionerna.

– Jag förstår det. Spelarna är ruggigt besvikna i omklädningsrummet just nu, men jag är trygg med att vi har en jävligt bra spelartrupp och vi har en delaktighet, ett prat där alla spelarna i truppen är otroligt besvikna över den här prestationen.