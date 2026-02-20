Ställs mot gamla vännerna: ”Kommer ge hundra i varje duell”

Noah Åstrand John är fostrad i IK Frej och HTFF.

I dag ställs han mot sina gamla lagkamrater när hans Brage gästar Hammarby på 3Arena.

– Det är väl omkring fem spelare man har spelat mycket med och som man känner, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter en lång försäsong har fjolårets åtta i superettan, IK Brage, laddat om upp inför fredagens tävlingspremiär. Den spelas på 3Arena i Stockholm och är den första matchen i gruppspelet av Svenska cupen 2026.

Då menar den 23-årige vänsterbacken Noah Åstrand John, som anslöt till Borlänge-klubben för ett år sedan, att både han och hans lagkamrater ser fram emot att åter få tävla.

– Det är klart att vi är superladdade. Det är en annan grej att gå in i tävling även om vi har gjort det bra resultatmässigt i de här tre träningsmatcherna och vunnit samtliga. Det är en helt annan grej att gå in i tävling och vi ser fram emot det. Sedan är det också en bra värdemätare där vi får känna på hur det är att tävla igen, säger Noah Åstrand John till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det ska framförallt bli roligt för oss att spela inför så mycket människor, vilket de flesta av oss inte är vana vid eller har gjort förut. Sedan tror jag att vi som lag mer ser det som en rolig utmaning att få komma dit och försöka visa hur bra vi är. Det är nog mer så än att sätta någon press på oss själva.

Matchen mot Hammarby är också en speciell sådan för vänsterbacken från Täby. Detta då han har spelat för både IK Frej och HTFF, tillsammans med flera nuvarande spelare i Hammarby, samt gjort en A-lagsmatch för “Bajen”.

– Det är väl inte speciellt kopplat till Hammarby, men det är speciellt kopplat till att det är många vänner som är i motståndarlaget. Det är väl omkring fem spelare man har spelat mycket med och som man känner sedan tidigare. Vi har ju mötts mycket i träningar men inte i match på ett par år, så det ska bli svinkul.

Tuffa värdemätaren: ”Hammarby vill såklart göra bra resultat i allsvenskan”

Är det Markus Karlsson, Hampus Skoglund och det gänget du har spelat mycket med?

– Ja, exakt. Skoglund och jag kommer från samma lag i IK Frej där vi är fostrade. Sedan bytte vi båda till Bajen där vi spelade i akademin med “Mackan”. När jag kom tillbaka från mitt lån i Italien var det en HTFF-sejour med både Mackan, Skoglund, Madjed, Steinke och lite sådana gubbar. Det är ett par stycken och några som har gått vidare i karriären.

Kommer det att bli extra hårda närkamper, mycket trashtalk eller något annat under matchen?

– Det är svårt… Jag är en spelare som är ganska aggressiv men vi får se. Jag tror att man har en otrolig respekt för varandra samtidigt som respekten bottnar i att ge hundra i varje duell. Det är utgångspunkten men sedan skakar man hand med varandra efter matchen och är glada för att man förhoppningsvis har gjort en bra match mot varandra.

Tillsammans med Brage och Hammarby har även Örebro SK och Östers IF lottats in i samma grupp. Det menar Noah Åstrand John kommer att bli bra värdemätare inför den kommande säsongen i superettan.

– Det är tre spännande och bra lag att möta och jag tror att det kommer att bli lite olika matchbilder. Det är tre lag där alla har ganska höga ambitioner i år. Örebro har sin ombyggnad, Öster som vill gå upp igen och Hammarby som såklart vill göra bra resultat i allsvenskan. Att få möta sådana lag tror jag är jävligt nyttigt för oss, samtidigt som vi också har höga ambitioner, avslutar Åstrand John.

Matchen mellan Hammarby och IK Brage har avspark klockan 19.00.