Tim Prica inför hemmapremiären: ”Ska bli hur kul som helst”

IFK Norrköping inledde gruppspelet i Svenska Cupen med en seger mot Karlbergs BK.

Idag tar “Peking” emot Örebro SK hemma på Platinumcars arena – i en match som Tim Prica har längtat efter.

– Det ska bli extremt kul att få dra igång tävlingssäsongen på hemmaplan, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

När FotbollDirekt ringer upp IFK Norrköpings Tim Prica för att prata upp lördagens match mot Örebro SK skiner februarisolen i Stockholm. Den 22-årige anfallaren passar direkt på att påminna kring hur klimatet i huvudstaden var en knapp vecka tidigare.



– Så kändes det inte förra helgen, men ja, säger Prica till FotbollDirekt och skrattar.



Förutsättningarna inför matchen mellan Karlbergs BK och “Peking” var inte optimala när man klev ut på ett Hammarby IP i snöstorm.



– Det var ganska svårt att spela på den planen om jag ska vara helt ärlig. Det var nog den svåraste planen jag någonsin spelat på. Det var kallt som bara den och så var det fruset under. Det var inte så lätt att stanna eller att ens veta var man skulle göra.



Men resultatet var åtminstone positivt?

– Ja, såklart. Det viktigaste var att vi vann och att vi tog in tre poäng på kontot. Det var skönt att göra det i den första tävlingsmatchen på ett bra tag också. Det var lite nerver i det också men det viktigaste var att vi vann.



Matchen mellan Ettan-laget och Norrköping var stundom en jämn sådan, som till slut vanns av Tim Pricas lag efter att han dundrat in en straff i krysset.



– Ja, men det var en bra straff, säger Prica och skrattar.



Var det planen att dunka upp den i krysset?

– Alltså, planen var att den skulle gå högt i det hörnet. Det är ett plus i kanten att det ser snyggt ut, men mål är mål. Det behöver inte vara snyggt, den ska bara in i nätet.



Som anfallare går det knappast att drömma om en bättre start än att göra mål i den första tävlingsmatchen för säsongen. Däremot hade inte Pricas mål betytt någonting om inte segern bärgades, poängterar han.



– Ja. Såklart är det skönt att som anfallare få inleda med ett mål och vinna matchen på det, vilket är det viktigaste. Det gör det extra skönt liksom. Hade vi vunnit den matchen hade inte det målet spelat någon roll alls. Men jag är glad över att jag fick göra mål men jag är ännu gladare över att vi vann.



Under vintern har det hänt en hel del i IFK Norrköpings ledning, bland annat har Andreas Alm ersatts av Martin Falk och Magni Fannberg blivit permanent sportchef efter att Tony Martinsson blivit fotbollsansvarig i klubben.



– Jag tycker det känns bra. Jag tror att de flesta känner att vi jobbar mot en sak tillsammans nu och vi köper in oss på det tränarna säger kring vad vi tränar på och lite sånt. Det känns faktiskt riktigt bra.

Vad har Martin Falk tillfört till er som trupp?

– Han har tillfört mycket. Allt från tydlighet till exakt hur han vill att vi ska spela till direktiven vi får ute på planen och allt sånt. Sedan är han också en jättefin människa utanför planen, så han tillför mycket.

Ser man till skillnaderna i spelet som IFK Norrköping bedriver med Martin Falk kontra det Andreas Alm stod för menar Prica att “Peking” har blivit ett mer aggressivt lag.



– Jag tror att man har sett det på våra försäsongsmatcher nu och man kunde se det stundtals mot Karlberg – vi är ett mer aggressivt lag nu. Vi är ett lag som gärna vill kontrollera matchen både med och utan boll. Jag tror att det är det som är den största skillnaden.



Senare idag tar alltså IFK Norrköping mot superettan-laget Örebro SK på Platinumcars Arena. Detta i en match som Tim Prica har sett fram emot.



– Det ska bli extremt kul att få dra igång tävlingssäsongen på hemmaplan också. Det är väl någonstans det alla fotbollsspelare älskar och längtar efter – att få dra igång den inför sina egna supportrar. Det ska bara bli hur kul som helst att få komma igång med det också.



Hur ser era ambitioner med svenska cupen ut?

– Jag tror att alla lag som är med i Svenska Cupen vill vinna varenda match och ta sig så långt som möjligt. Det är en kort turnering och den är intensiv så att man går ut med tanken att man ska vinna varenda match, speciellt i ett cupspel.

Ser man till den grupp som IFK Norrköping har lottats in i består den av fyra lag från tre divisioner. Karlbergs BK från Ettan, Örebro SK från Superettan och Gais från allsvenskan. Sett till motståndet i gruppen spelar det ingen roll vad lagen heter eller vilken serie de spelar i, menar Tim Prica.



– Ja, jag vet inte riktigt. Jag är kanske inte rätt man att fråga om sådant. Jag tänker inte så mycket på vilka vi ska möta utan jag fokuserar alltid bara på nästa match och lite sånt. Det är egentligen det jag tror att de flesta gör också. Man hamnar i en grupp och det är den gruppen man hamnar i, sedan spelar man matcherna och försöker att vinna, avslutar Tim Prica.



Matchen mellan IFK Norrköping och Örebro SK har avspark vid 13.00 idag, lördag.