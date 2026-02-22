TRE PUNKTER: ”Betydligt mer orolig för AIK än Djurgården”

SOLNA. Fiasko för Djurgården i går, missräkning för AIK nu.

Men jag är betydligt mer orolig för AIK inför årets säsong än för blårandiga rivalen.

Det här ser nämligen inte alls bra ut, José Riveiro.

Foto: Bildbyrån

AIK:s offensiv räcker inte till

Kevin Filling är en superintressant spelare som har framtiden för sig. Men att förlita sig på en spelare född 2008 är inte schysst och inte heller värdigt en klubb som vill slåss om titlar. På samma sätt räcker det inte med namn som Yannick Geiger och Taha Ayari. De är alla supertalanger men AIK behöver också färdiga spelare. Det går inte bara att förlita sig på Bersant Celinas briljans – även om norrmannan den här eftermiddagen inte hade sin bästa match för att uttrycka det milt. Jag tycker fortsatt att Gnaget mått bra av en Robin Quaison i truppen med allt vad han är, men klubben ville onekligen inte betala för det. Nu får man i stället betala på planen med en för tunn och ung trupp.

Djurgården med större fiasko – men mer orolig för AIK

Västerås spelar från och med i år i allsvenskan igen, Falkenberg har inte huserat i allsvenskan sedan 2020. Därmed är Djurgårdens fiasko i går hemma på 3Arena större än Gnagets dito i dag, men varningsklockorna låter högre i Solna än i de blårandiga kvarteren. Jag var inne på efter försäljningen av Filip Benkovic att AIK redan skeppat iväg för många tongivande spelare – och de har inte ersatt tillräckligt bra. Jag menar, Anton Salétros ersättare Amel Mujanic tog inte ens plats i elvan i dag. Medan Djurgården kommer slåss om Europaplatser är jag rädd för att AIK snarare kommer hålla till i mittens rike – och då blir nya spanjoren José Riveiro inte speciellt långvarig på tränarposten.

VSK blir att räkna med – lärt sig mycket från 2024

”Om man kollar på dubbelmötena mot VSK är de bland de bästa lagen vi mött i år. Jag tycker det är helt sjukt att de ligger sist i tabellen. De är skickliga och spelar bra fotboll men gör inte tillräckligt många mål”. Hugo Bolins ord i slutet av den allsvenska säsongen 2024 satte ord på Västerås första säsong i allsvenskan sedan 1997. De spelade en glimrande fotboll, men fick inte in bollen och spelade emellanåt lite naivt. Nu visade VSK att man är allt annat än naiva. En vattentät defensiv och så två klassmål som tystade AIK. När lagen möttes i den allsvenska premiären 2024 på Nationalarenan var VSK det bättre laget, men förlorade med 1-0. Nu har Västerås SK växt in i en större kostym och vann nu matchen, utan att på något sätt behöva be om ursäkt. VSK blir att räkna med i årets allsvenska – och då inte bara spelmässigt utan nu också poängmässigt.