TRE PUNKTER: ”Ett sunt wake-up call för Häcken”

IK Sirius vann matchen.

BK Häcken är vidare till slutspel.

Här är FotbollDirekts tre punkter från den sista gruppspelsmatchen på Bravida arena.

Häcken rivstartade

Innan matchuret på Bravida arena visade tio minuter hade Häcken skapat flera heta chanser mot Ismael Diawara i Sirius-målet. En av dessa kom till via en fin djupledsboll från Simon Gustafson som Adam Lundqvist var nära att chippa över Diawara och in i mål – i stället gick den över ribban.

Drygt fyra minuter senare såg allting ut att peka på ett ledningsmål för “Getingarna” när Johan Hammar höll sig framme på ett inlägg. Volley-avslutet med bredsidan var det inget fel på från 31-åringen. Det var det inte heller på Ismael Diawaras förmåga att läsa spelet, ta sig från den ena stolpen till den andra och stå för en jätteparad.



Att Häcken inte ledde matchen med en eller två bollar efter de första tjugo minuterna av cupavslutningen var ett mindre under. De orden går även att använda för att förklara resultatet i halvtid.

Sirius blixtrade till – Linde hängde tvätt

Efter Häckens övertygade ledning skulle också matchens första mål falla. Sett till matchbilden var det helt orimligt att det kom från en Siriusspelare och in i Andreas Lindes bur.

Det var dock precis det som hände efter att Saba Mamatsashvili spelat in bollen i boxen och Marcus Lindberg kyligt placerat in ledningsmålet för bortalaget.



Ännu mer orimligt var det som hände fem minuter senare när Mamatsashvili, efter en läcker snurrfint, slagit en längre boll för Milleskog att löpa på. Det gjorde också Sirius-strikern som möttes av en utrusande Andreas Linde. Tajmingen från den danska keepern var under all kritik och Milleskog kunde enkelt lyfta bollen förbi målvakten och mot mål. Dit hade också Joakim Persson tagit sig och stötte in 2-0 för Sirius.

Ett sunt wake-up call inför slutspelet

Närmare än så kom aldrig Sirius och när matchen var slut hade Häcken tagit sig vidare till slutspel. Inte helt orättvist sett till de tidigare matcherna, och inte heller efter dagens prestation.



Visst, man förlorade med två bollar och fick känna på någon form av press från Sirius. Enligt mig var man dock det bättre laget från matchminut ett till 90 och har tagit sig till kvartsfinal fullt rättvist.



Att förlora matcher är dock aldrig något positivt – fotboll går trots allt ut på att vinna. Oavsett hur stor kudde Jens Gustafssons lag hade att falla på behöver de se upp med att åka på smällar likt eftermiddagens. Ett ihåligt försvarsspel och ett individuellt misstag gjorde att Häcken missade chansen till hemmafördel i kvartsfinalen.



Kvar återstår hur som helst att gratulera Hisingen-gänget till slutspelsplatsen – och att se hur de står sig där.