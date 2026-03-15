TRE PUNKTER: ”Vilken pärla – ett namn att lägga på minnet”

UPPSALA. Sirius mot IFK Göteborg gick till förlängningen.

Då drog Uppsalaklubben det längsta strået.

FotbollDirekts Nilo Ek har sammanfattat matchen med tre punkter.

Foto: Bildbyrån

Sirius truppbygge är att räkna med

Att Sirius gjort ett spännande fönster kan nog de flesta hålla med om. Men det är inte bara nyförvärven Oscar Krusnell och Mohamed Soumah som imponerat. Förra årets vintervärvning Isak Bjerkebo har gjort vänsterytter-positionen till sin. Samarbetet mellan Bjerkebo och Krusnell var livsfarlig och nästan varje gång duon avancerade längs kanten blev det farligt. Om vi går över till Sirius försvar har bjässen Tobias Anker tillsammans med Mohamed Soumah, som plockades in i vintras, plockat ner varje långboll och på de fasta situationerna är de ett ständigt hot. Hatten av till tränare Andreas Engelmark och sportchef Jonathan Ederström som har gjort Sirius truppbygge ett att räkna med.

Vilken pärla – ett namn att lägga på minnet

Det går att hylla flera spelare i Sirius men en som stack ut extra är Isak Bjerkebo. 23-åringen värvades in i fjol och efter en blek första tid i Uppsalaklubben har det lossnat för yttern. Bjerkebo låg bakom straffen som ledde till Sirius mål och det var samma person som tog vara på det och placerade in segermålet. Yttern belönades med att bytas av inför den sista förlängningskvarten men kan vara mycket nöjd med sin insats. Bjerkebo, vilket pärla han är och ett namn att lägga på minnet. Ingen förvåning att hela arenan skanderade hans namn efter slutsignal.

Bishesari har varit saknad mellan Blåvitts stolpar

IFK Göteborg har haft en extrem otur på målvaktspositionen. Under försäsongen skadade sig nyförvärven Jonathan Rasheed och Viktor Andersson. Blåvitt gjorde en krislösning genom att plocka in 37-årige Fredrik Andersson. Inför kvartsfinalen stod det klart att Bishesari var tillbaka – och med besked. 20-åringen var Blåvitts bästa spelare på plan när han gång på gång stod för jätteräddningar. Till slut blev Bjerkebos straff för mycket – men det har varit en Bishesari som har varit saknad mellan IFK Göteborgs stolpar. Sveriges förbundskapten Graham Potter ska nog ta sig en funderare om målvaktsplatsen inför playoff-semin mot Ukraina.