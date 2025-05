Tufft avbräck för Peking i finalen – Handfast tvings byta

Hammarby eller IFK Norrköping kommer att vinna Svenska cupen.

Under onsdagskvällen gör de upp om den anrika pokalen på 3Arena.

Med tio minuter kvar att spela av den första halvleken tvingades Norrköping till byte – då Ebba Handfast utgick skadad.



I Stockholm gör Hammarby IF och IFK Norrköping upp om att koras som segrare av Svenska Cupen 2025.



Detta då man ställs i final mot varandra på 3Arena.



Där skulle det grönvita hemmalaget ta tag i matchen direkt och skapa tryck mot ”Pekings” mål.



Det dröjde inte heller länge innan Bajen spräckte målnollan. I den tolfte minuten hamnade bollen ute på Vilde Hasunds vänsterkant. Norskan slog då ett inlägg in i boxen som försvararen Jessica Wik missade att rensa undan. Då dök måldrottningen Ellen Wangerheim upp och stötte in 1-0 framför Hammarby-publiken.



Med tio minuter kvar att spela tvingades bortalaget till ett tidigt byte i matchen. Detta då mittbacken Ebba Handfast linkade av planen och Maja Regnås Valcic kom in i hennes ställe.



– Tråkigt för Handfast i den här finalen, efter 33 minuter måste hon lämna, säger SVT:s expert Pelle Bäckman i sändning.



– De har gjort allt för att få tillbaka henne till den här matchen och det kanske var en liten chansning att hon spelade, fyller expertkommentator Hanna Marklund i.



Matchen pågår, följ den här!



Hammarby: Tamminen, Holmberg, Carlsson, Bragstad, Blakstad – Miyagawa, Joramo, Vallotto – Hasund, Wangerheim, Jøsendal.



IFK Norrköping: Angel; Handfast, Rombing, Jones, Leidhammar, Milivojevic, Wik, Rehnberg, Leskinen, Antoine, Delisle.