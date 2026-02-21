Upprördheten i Djurgården: ”Åsikter har luftats…”

STOCKHOLM. Djurgården svarade för ett fiasko i cuppremiären hemma mot Falkenberg.

Efteråt berättar Jacob Rinne om interna besvikelsen.

– Åsikter har luftats, vi förtjänar all skit vi kan få, säger målvakten till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Utbuade och besegrade.

Djurgårdens cuppremiär inför drygt 12 000 åskådare på 3Arena blev ett rejäl missräkning.

Fjolårets tabellfemma i superettan återvänder till Falkenberg med en 2-0-seger och direkt på slutsignal buades Djurgårdens spelare ut av hemmapubliken.

– Att vi torskar på det här sättet suger extra hårt så klart. Vi visste att de skulle ligga lågt med ett lägre försvar och att de är jävligt duktiga på kontringar, säger Jacob Rinne som förstår supportrarnas besvikelse.

– Självklart, vi förtjänar all skit vi kan få i dag. Det här är långt ifrån acceptabelt.

Målvakten som fick förtroendet från start framför konkurrenten Filip Manojlovic berättar att det fördes samtal inom laget i omklädningsrummet direkt efter fiaskot mot Falkenberg.

– Vi har haft ett långt snack, varenda en måste höja sig om vi ska kunna ha framgång under 2026. Vi var snabbt på det direkt i omklädningsrummet och vi har luftat åsikter. Vi är minst lika besvikna och har all förståelse (kring supportrarnas missnöje) och det är det vi förtjänar, säger Rinne.

Högt i tak?

– Vi sa bara vad vi tyckte på ett väldigt bra sätt.