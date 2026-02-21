Vägrar lånas ut igen: ”Jag är trött på det”

Kalipha Jawla har varit på lån i FC Stockholm, Utsikten och Östersund.

När August Priske och Zakaria Sawo båda lämnat finns chansen för 19-åringen att slå igenom i Djurgården.

För anfallaren vägrar nämligen att lånas ut igen.

– Jag är trött på det, det har varit många utlåningar. Så antingen är jag här i Djurgården eller hittar något annat permanent, men jag trivs otroligt bra här, säger Jawla till FotbollDirekt.

Han har väntat och väntar på att få en ordentlig chans i Djurgården sedan han skrev på ett lärlingskontrakt med A-laget 2024.

Men i stället har han gång på gång lånats ut – och konstigt är väl kanske inte det då Deniz Hümmet var okrönt konung som nia 2024 samtidigt som Zakaria Sawo värvades in för stora pengar inför fjolåret och August Priske gick och vann hela allsvenskans skytteliga i höstas.

Nu är samtliga tre borta och Jawla har ”bara” norska nyförvärvet Kristian Lien att tampas mot om anfallspositionen.

– Jag känner mig i bra form. Jag har lärt mig mycket från förra årets superetta och jag har tagit med mig mycket verktyg därifrån som jag använder i varje träning, i varje match. Det känns som att tränarna i Djurgården tror på mig, Bosse (sportchef Andersson) tror på mig. Det känns otroligt bra, säger Jawla som varit på lån i FC Stockholm, Utsikten och Östersund senaste två säsongerna.

Men något mer utlån från Djurgården blir det inte, det slår 19-åringen själv fast.