Växjö klara för cupgruppspel – krossade Elfsborg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Växjö DFF är klara för cupgruppspel nästa år.
Detta efter att ha krossat IF Elfsborg denna onsdagskväll.
Växjö vann till slut med 4–0.
Växjö DFF kommer att så spel cupgruppspel 2026.
Denna onsdagskväll ställdes man mot IF Elfsborg och den damallsvenska klubben tog en komfortabel seger.
Larkin Russell hade en rolig kväll i Borås och visade vägen för bortalaget, detta genom att stå för ett hattrick.
Totalt så stod Växjö för fyra mål och slutresultatet blev såldes 4–0.
Den här artikeln handlar om: