Växjö klara för cupgruppspel – krossade Elfsborg

Växjö DFF är klara för cupgruppspel nästa år.

Detta efter att ha krossat IF Elfsborg denna onsdagskväll.

Växjö vann till slut med 4–0.

Foto: Bildbyrån

Växjö DFF kommer att så spel cupgruppspel 2026.

Denna onsdagskväll ställdes man mot IF Elfsborg och den damallsvenska klubben tog en komfortabel seger.

Larkin Russell hade en rolig kväll i Borås och visade vägen för bortalaget, detta genom att stå för ett hattrick.

Totalt så stod Växjö för fyra mål och slutresultatet blev såldes 4–0.