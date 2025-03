Viklund om succén ifjol: ”Största som har hänt”

Piteå IF tog ett historiskt cup-guld förra året.

Under lördagen drar det igång igen och tron på en repris finns fortfarande.

– Vi går ju in med ett självförtroende och det är klart att vi vet att vi är väldigt starka som lag och som grupp, säger Piteå-spelaren Emma Viklund till Fotbollskanalen.

Det var ifjol som Piteå IF tog ett historiskt svenska cupen-guld för första gången någonsin för Norbottenklubben.

– Det var otroligt häftigt. Det är det största som har hänt i min karriär hittills, säger Emma Viklund till Fotbollskanalen.

– När jag tänker tillbaka på det så är det bara med glädje. Ingen trodde på att vi skulle vinna borta mot Häcken, men vilken match vi gjorde och ett bra gruppspel också. Det kännetecknar oss litegrann att vi aldrig ger oss och kämpar tills domaren blåser.

Under lördagen drar damernas cup-gruppspel igång. Emma Viklund går in med självförtroendet de fick från deras bragd under förra cupen.

– Det ska bli väldigt roligt. Alla i laget är väldigt taggade på att börja tävla igen och vi är i en spännande grupp. Målsättningen är såklart att vinna allt vi kan.

Jag har spelat i Piteå i nio säsonger. Jag har varit med förr om att saker man inte tror ska hända händer.

Piteå IF kommer att möta Hammarby, Alingsås och BP i sin grupp.