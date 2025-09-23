Vittsjö vidare i cupen – efter enkel seger mot Jitex

Ännu ett damallsvenskt lag har tagit sig vidare till gruppspelet i Svenska cupen.

Detta i form av Vittsjö GIK, som slog ut Jitex med 3-0.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagskvällen ställdes Elitettan-laget Jitex mot damallsvenska Vittsjö i kvalet till gruppspelet i Svenska cupen.

Då skulle det bli en tämligen bekväm resa för högstaliga-laget.

Redan innan tio minuter var spelade tog Ilona Walta ledningen för bortalaget, med ett mål som stod sig fram till pausvilan.

I den andra halvleken skulle Linda Sällström trycka in 2-0 för Vittsjö, i den första spelminuten.

En timme in i matchen gjorde Hanna Ekengren sitt första, och matchens sista, mål till 3-0.

Således är Vittsjö GIK vidare till gruppspel i cupen nästa år.

***

Jitex: Hellwin, Ståhl, Andreasson, Kennethsson, Ivarsson Lidström, Höglund, Kjellman, Comnell, Sipiläinen, Andersson, Lindbäck.

Vittsjö: Madden, Ojanen, Tunturi, Walta, Klinga, Staffansson, Wänglund, Charlotta Sällström, Kollanen, Lind, Galic.