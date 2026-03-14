Wallinders förändring i Mjällby: ”Inte maxkapacitet än”

Robin Wallinder bytte Öster mot Mjällby inför säsongen.

Nu väntar en kvartsfinal i svenska cupen för den 26-årige målvakten.

– Det är mycket som står på spel, säger Wallinder till FotbollDirekt.

Efter genombrottssäsongen i Östers IF i fjol gick Robin Wallinder till de regerande svenska mästarna Mjällby AIF. 26-åringen har ersatt en viss Noel Törnqvist och menar att det var mycket att ta in till i en början nere på Listerlandet.

– Första tiden var det ju väldigt mycket i början. Att det är så här vi ska göra här i Mjällby. Det var man väl lite förberedd på inför säsongen. Att det skulle bli en stor ändring mot hur det var i Öster 2025. Men jag tycker jag har fått möjligheten att träna väldigt mycket på det som jag behöver träna på och även känna på spelet och fått väldigt mycket matcher nu på försäsongen där man får träna på det men även känna det i lite mer skarpa situationer, säger Wallinder till FotbollDirekt.