Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Bergström med hattrick i Mjällbys kross

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mjällby AIF körde över tjeckiska Artis Brno i kvällens träningsmatch.
Jacob Bergström stod för ett hattrick i 4–1-segern.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF hade en trevlig kväll mot tjeckiska Artis Brno denna tisdagskväll.
I paus ledde de regerande svenska mästarna med 2–1 efter två mål av Jacob Bergström, men guldhjälten var inte klar där.

Tidigt i den andra halvleken fullbordade han nämligen sitt hattrick.

Med lite mindre än 20 minuter kvar så fastställde sedan Mjällby slutresultatet till 4–1 genom jättetalangen Zebedee Kennedy.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt