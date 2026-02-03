Bergström med hattrick i Mjällbys kross

Mjällby AIF körde över tjeckiska Artis Brno i kvällens träningsmatch.

Jacob Bergström stod för ett hattrick i 4–1-segern.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF hade en trevlig kväll mot tjeckiska Artis Brno denna tisdagskväll.

I paus ledde de regerande svenska mästarna med 2–1 efter två mål av Jacob Bergström, men guldhjälten var inte klar där.

Tidigt i den andra halvleken fullbordade han nämligen sitt hattrick.

Med lite mindre än 20 minuter kvar så fastställde sedan Mjällby slutresultatet till 4–1 genom jättetalangen Zebedee Kennedy.