Bergström med hattrick i Mjällbys kross
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mjällby AIF körde över tjeckiska Artis Brno i kvällens träningsmatch.
Jacob Bergström stod för ett hattrick i 4–1-segern.
Mjällby AIF hade en trevlig kväll mot tjeckiska Artis Brno denna tisdagskväll.
I paus ledde de regerande svenska mästarna med 2–1 efter två mål av Jacob Bergström, men guldhjälten var inte klar där.
Tidigt i den andra halvleken fullbordade han nämligen sitt hattrick.
Med lite mindre än 20 minuter kvar så fastställde sedan Mjällby slutresultatet till 4–1 genom jättetalangen Zebedee Kennedy.
Den här artikeln handlar om: