AIK ställs mot lettiska FC Flora under söndagen i en träningsmatch.

Inför mötet saknas elva spelare i truppen.

Foto: Bildbyrån

AIK har påbörjat sin försäsong och under söndagen tar laget emot estländska FC Flora på Strawberry Arena. När ”Gnaget” presenterade sin trupp stod det klart att elva (!) spelare missar matchen. Anledningen är att de ”följer individuella rehabiliteringsupplägg i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för sin återgång till full träning”.

Spelarna som missar träningsmatchen är Victor Andersson, Filip Benković, Áron Csongvai, Eskil Edh, Martin Ellingsen, Adrian Helm, Johan Hove, Fredrik Nissen, Sotirios Papagiannopoulos, Andreas Redkin och Mads Thychosen.

Matchen startar 15.00.

AIK:s trupp: Amel Mujanic, Bersant Celina, Charlie Pavey, Sixten Gustafsson, Abdihakim Ali, Dino Beširović, Erik Flataker, Stanley Wilson, Kevin Filling, Kalle Joelsson, Emmanuel Gono. Wilmer Olofsson, Zadok Yohanna, Ahmad Faqa, Norton Otterud, Mohammed Shilla, Oskar Pukelis, Beppe Bössman, Taha Ayari, Yannick Geiger, Axel Kouame