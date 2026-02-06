BK Häcken överkörda i träningsmatch

BK Häcken träningsspelade mot ukrainska FC Polissya denna fredag.

Då blev det storförlust för Hisingeklubben.

Den ukrainska klubben vann med 5–1 efter 120 minuters fotboll.

Foto: Bildbyrån

Försäsongen rullar vidare för BK Häcken och denna fredag var det dags för träningsmatch mot FC Polissya.

Upplägget för matchen var 4×30 minuter och förutbestämda byten.

Glädjande för Hisingeklubben var att nyförvärvet Gustav Lindgren gjorde sitt första mål för Häcken, men utöver det var det en tuff match för klubben.

Slutresultatet blev till sist 5–1 efter 120 minuters spel.

Härnäst innan cupspelet drar igång väntar träningsmatch mot Örgryte IS för BK Häcken, den går av stapeln lördag den 14 februari.