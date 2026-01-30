BK Häcken slog danskt storlag i Marbella 

Häckens försäsong fick sig en smakstart.

Det blev 2-0 mot danska Nordsjælland efter dubbla mål av Adrian Svanbäck.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

Det blev en fiaskoartat tiondeplats för BK Häcken i fjolårets allsvenska. Inför årets säsong laddar Göteborgsklubben upp i Marbella på den spanska sydkusten.

Årets första träningsmatch för Häckens del spelades mot den danska storklubben Nordsjælland, som för närvarande parkerar på en åttonde plats i den danska ligan.

36 minuter in i matchen höll sig Adrian Svanbäck framme och tryckte in ledningsmålet. Knappt en minut senare högg finländaren till igen och dubblade på Häckens ledning.

Resultatet stod sig matchen ut och Häcken fick därmed en smakstart på det nya året. Torsdagen den 5 februari väntar en ny träningsmatch för Hisingelaget mot ukrainska FC Polissya.